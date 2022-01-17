Fendi’nin Milano’daki genel merkezinde düzenlediği bir defileyle Erkek Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonu tanıttı. Silvia Venturini Fendi tarafından tasarlanan Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonu ,adeta geleceğe bırakılacak moda dünyasının bir mirası niteliğinde.

Koleksiyonun renk aranjmanı ise daha çok ‘Siyah, krem, bordo, ahududu, moka, boz kahverengi ve beyazın tonları’ oldu. Koleksiyonda zengin, abartısız bir palet oluşturuyor. Kareli tüvit, saten smokin ve çizgili ipek jakarlar gibi geleneksel kumaşlar ve dokumalar; yeni bir monogram olarak fitilli kollar, kablo örgü takımları ve zincir motifi ile bir araya getirilmiş.

Geçmişle günümüzün şahane karışımı olarak adlandırılıcak koleksiyonda sofistike sembollere çok fazla rastlandı. Koleksiyonda ‘3D inci ve elmas dijital baskılar, 40 çiçekli broşlar, inci gerdanlıklar ve kristal kolye uçları’ ile süslendiği görüldü.

Erkek Sonbahar/Kış 2022-23 aksesuar koleksiyonunda ise imza etkisi yaratan Peekaboo çantayı yepyeni bir tarzda karşımıza çıkarıyor.

Koleksiyondan kareler;