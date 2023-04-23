İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 100. Yıl Marşı’nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet’e en güzel hediyemizi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Fazıl Say, 23 Nisan vesilesiyle Cumhuriyet’in 100. yılı marşını youtube hesabından paylaştı.

Türk halkına 100. Yıl Marşı’nı armağan ettiğini belirten Fazıl Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu söyleyerek, “Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. ‘2023’te tek 100. Yıl Marşı benim olacak’ diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum” dedi.