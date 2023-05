Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı yorumlara kapalı paylaşımında seçim sonuçları dolayısıyla üzgün olduğunu ve ebediyen suskunluk kararı aldığını duyurdu. Say önceki dönemde sert sözler söylediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İyi Parti Lideri Meral Akşener’den de özür diledi.

Seçim sonucu dolayısıyla üzgün ve bilinmezlik içinde olduğunu belirten Say, soruları olduğunu ancak cevapları olmadığını kaydetti. Bu nedenle artık susacağını ve bu ülkede fikirlerini yazmayacağını aktaran Say, bundan sonra yalnızca müziğinin konuşacağını söyledi. ‘Çeşitli insanlara özür borcum var’ diyen Say, başta Meral Akşener ve Ali Koç olmak üzere kültür sanat camiasından da kavgalı olduğu kişilere ağır sözler söylediğini belirtti.

1 Sevgili dostlarım,

Ve sevgili dost olmayanlarım;

Yorumlara kapalı bu gönderimde,kendi hesaplaşmamda,aşağı eklediğim mesajlarımda, kendi çıkışlarımda hatalı olduklarımı temizlemek istiyorum.

Çeşitli insanlara

özür borcum var.

Çünkü hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 15, 2023