Fatma Girik’ten iyi haber

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, bir süre önce uzun yıllardır yaşadığı Bodrum’dan tedavi için İstanbul’a gelmişti. Fatma Girik’in yattığı hastanede fizik tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Günay Girik, ablası Fatma Girik’in moralinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Fatma Girik’in hayranlarından sürekli destek mesajları alıyoruz diyen Günay Girik sözlerini şöyle sürdürdü, “Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor. Sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum’a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.