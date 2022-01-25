Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik’in vefat etmesinin ardından hazırladığı vasiyetnamesinde mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı.

Yeşilçam bir yıldız daha kaybetti. Usta oyuncu Fatma girik 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Fatma Girik’in ölüm nedeninin Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi olduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, “Türk Sineması’nın çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Fatma Girik’in mirasını da kardeşi Müyesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı’ya bırakacağı öğrenildi.

Ayrıca Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu’ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.