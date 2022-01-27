İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü koronaya bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Fatma Girik için ilk tören 1988-1993 arası belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Hülya Koçyiğit’ten Atatürk vurgusu

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma. Sinemaya olan tutkusunu hepsini biliyoruz. O güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini ama filmleriyle o kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görülüyor olsak da biz, Atatürk’e bütün kalbimizle onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak.”

Ediz Hun’dan veda

Ediz Hun, Fatma Girik’in tabutunu öperek vedalaştı: “Tanışmamızın üzerinden 58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti, menfaat peşinde hiç koşmazdı. Tolstoy’un çok önemli bir sözü var: ‘İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.’ Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı.

İmamoğlu: Dürüst, halkçı, Atatürkçü

Törende konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözlerine Girik Ailesi’ne ve yakınlarına başsağlığında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“24 Ocak gerçekten bizim için acı bir tarih. Hem Uğur Mumcu’yu, hem Gaffar Okan’ı hem İsmail Cem’i aynı tarihte kaybetmenin acısını yaşarken o acı güne Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisi Fatma Girik de eklendi… Daima halkın yanında toplumsal sorunları takip eden emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik.”