Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, pazartesi günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 79 yaşındaki Girik’e İstanbul’da bir dizi tören düzenlendi. Törenlerin ardından Girik’in naaşı defnedilmek üzere Bodrum’a getirildi.

Usta oyuncunun vasiyeti, uzun süredir yaşadığı Bodrum’un Torba ilçesinde, 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmekti. Vasiyeti üzerine Bodrum’a getirilen Girik için burada da bir anma töreni düzenlendi. Bodrum Merkez Adliye Camii’nde kılınan cuma namazının ardından evine götürülen Girik, daha sonra da Torba Mezarlığı’na getirildi. Girik burada sevenlerinin alkışlarıyla karşılandı.