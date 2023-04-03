Bir süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek, bugün “2. Sayfa” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bir itirafta bulundu.

Fatih Ürek, Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğa başlamasının sebeplerinden birinin kendisi olduğunu anlattı.

Şimdilerde “Aile” dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk serüvenine “Gümüş” dizisiyle başlamıştı.

Fatih Ürek, “Oyunculuğa başlamasının sebeplerinden biriyim. Fransa’dan dönmüştü. Karşılaştık, ‘Ne yapacağım ben?’ dedi. ‘Oyuncu olacaksın’ dedim. Onu Ekrem Bora’yla tanıştırdım. Sonra Gümüş dizisini çektiler” ifadelerini kullandı.