14 Mart’ta Soho House İstanbul’da verilen parti ile başlayan Fashion Week İstanbul, bu sezon fiziksel mekanlarla dijitali bir araya getiren yeni formatı ile moda sektörünü bir araya getirdi ve sektöre yeni tasarımcıları tanıttı. Fiziksel ve dijital defilelerle birçok tasarımcının koleksiyonunu sunduğu Fashion Week İstanbul, moda severler tarafından yakın markaja alındı. Sizler için Fashion Week İstanbul’un en dikkat çekici koleksiyonları derledik.

İşte Fashion Week İstanbul 2022-23’ün en dikkat çeken koleksiyonları:

RED BEARD by Tanju Babacan

Deneyimli tasarımcı Tanju Babacan’ın markası olan Red Beard by Tanju Babacan, “Partners in Crime” adını verdiği Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonunu İstanbul’un ilham verici mekanlarında çekilen koleksiyon filmi ile tanıttı.

Red Beard by Tanju Sonbahar 2022-23 1 of 5 - +

KARMA by İMA

Sektöre yeni tasarımcılar kazandırmak amacıyla yapılan ve İstanbul Moda Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen KARMA by İMA defilesi bu sezon Beyza Eyüboğlu, Ezgi Yıldırım ve Aycan Hakalmaz’ın koleksiyon sunumu ile gerçekleşti.

KARMA by İMA 2022 1 of 5 - +

Nihan Peker

Çağdaş ve minimal hacimli bir silüete, feminen bir dokunuşa dayanan ve kendi adını taşıyan markası ile bu yıl sektördeki 10.yılını kutlayan Nihan Peker, ‘ The Golden Age’ adını verdiği özel koleksiyonu ile sektörde geçen on yılını kutladı.

Nihan Peker Sonbahar- Kış 2022-23 1 of 5 - +

SUDI ETUZ

Sudi Etuz markasının kreatif direktörü Şansım Adalı, bu sezon ‘Dalyan’ isimli yeni koleksiyonu ile birlikte ışıltılı su altı dünyasını kıyafetlerle buluşturarak davetlilere unutulmaz bir koleksiyon sundu.

Sudi Etuz Sonbahar/Kış 2022 1 of 6 - +

Tuğba Atasoy

Tasarımcı Tuğba Atasoy ‘Romance On Ice’ ismini verdiği yeni koleksiyonunu buz pistinde çekilen koleksiyon filmi ile tanıttı.

Tuğba Atasoy Sonbahar- Kış 2022-23 1 of 3 - +

Ceren Ocak

Ceren Ocak 35 parçadan oluşan Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonunu, moda filmiyle sundu. Bu sezon sokak modasına yakın görünüşler kullanan Ceren Ocak, koleksiyonunda kendini özgürce ifade eden, kendine güvenen kadınların stilini yansıtan cut-out kesimler, vücuda oturan seksi formlu siluetler ve oversize kesimli görünümler tercih etti.

Ceren Ocak Sonbahar- Kış 2022-23 1 of 5 - +

BAŞAK CANKEŞ

Başak Cankeş tarafından kurulan giyilebilir sanat markası Bashaques bir marka olarak, yavaş modayı ve materyalist dünyadan ziyade manevi büyümenin önemini temsil ediyor. Podyum şovları yapmama felsefesiyle ünlü olan marka, koleksiyonların sunumunda deneyimin önemine inanıyor ve bir saatten fazla süren gösteri senaryoları yazıyor.