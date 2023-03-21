Bilim insanları geyik genlerini fare genomuna yerleştirerek fareler üzerinde “mini boynuzlar” çıkartmayı başardı. Yeni bir makaleye göre sonuçlar, organları yeniden oluşturma yeteneğini kaybetmiş memelilerin hâlâ bazı yenileyici genleri içerebileceğini ve diğer uygulamalarda boynuzların hızlı büyümesinin kullanılabilir olabileceğini gösteriyor.

Boynuzlar, günde 2.75 santimetre büyüyerek hayvanlar alemindeki en hızlı yenilenen dokulardan biridir. Memelilerin çoğu organlarını ve dokularını yenileyememeleri nedeniyle, boynuzlar düzenli olarak hücreleri yeniden oluşturma konusunda özel bir bakış açısı sunar. Bu nedenle, büyük bir uzvun düzenli olarak yeniden büyümesi gibi nadir bir olaya sahip olan boynuzlar, kemiklerin yenileyici tıpta nasıl çalışabileceğine dair eşsiz bir bilgi sağlıyor.

Çinli araştırmacı Toa Qin ve ekibi, rejeneratif (yenileyici) ilaçlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla, her yıl yeniden büyüyen Sika geyiği boynuzlarının mekaniğine detaylı bir şekilde baktılar. Bu çalışma sayesinde, boynuz dokusunun gelişiminde kritik olan birden fazla tek hücre ve geni izole ederek rejeneratif bir “atlasını” oluşturdular.

Araştırmacılar, boynuzların dökülmesinden 10 gün önce, rejenerasyonda aktif bir tür kök hücre tespit etti. Bu kök hücreler, tüy döktükten kısa bir süre sonra boynuzlarda kaldı. Ancak dökülmeden sonraki beşinci gün, yeni bir kök hücre alt tipi keşfedildi.