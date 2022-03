Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Arman‘la kadın cinayetleri ile ilgili konuştu. Arabeskin ünlü ismi Bergen’i katleden eski eşinin tehdit ve karalamalarıyla karşı karşıya kalan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Ayşe Arman’ın sorularına dürüstlükle cevap veren ünlü oyuncu, “Katillerin, tecavüzcülerin, tacizcilerin, kravat taktı diye iyi hal indirimi alması, kadınların hayatını çaldıktan sonra, 3-5 ay yatıp ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaşmaları olacak şey değil! Ama oluyor. Her gün okuyoruz. Gözümüzün önünde toprağın altına giriyor kadınlar. Ben kendi adıma, ülkedeki adalet sisteminden utanıyorum!” şeklinde konuştu.

“Ortak yaramız, adaletin sağlanmaması ve bu cinayetlere gözünü kapatanlar…”

Arman’ın “Filmin, ülkede yaşanan kadın cinayetleri gerçeğini gözler önüne serme açısından da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepiniz müthiş bir amaca hizmet etmişsiniz” cümleleri sonrası Farah Zeynep Abdullah çok konuşulan filmle ilgili, “Teşekkürler. Tamamen böyle bir misyonu olmasa da evet bazı mesaj kaygıları var bu filmin. Kadın cinayetleri gerçeği zaten her zaman gözümüzün önünde değil mi? Her gün, bir cinayet haberine uyanıp, her gün birbirimiz için endişelenmiyor muyuz? Ortak yaramız, adaletin sağlanmaması ve bu cinayetlere gözünü kapatanlar. Bunu da vurguluyoruz bu filmde.” dedi.

Ayşe Arman’ın “Sence ülkede yaşanan kadın katliamına nasıl bir faydası olacak bu filmin?” sorusuna ise Abdullah, “Bir kişi bile bu filmi izledikten sonra, belli farkındalıklar geliştirirse, sesini duyurmaya karar verirse… Kafasını kuma gömenler, kafalarını kumdan çıkarırsa… Bu meselenin politik olduğu kabul edilip, ciddi adımlar atılırsa… İşte o zaman iyi bir amaca hizmet etmiş oluruz!” diyerek filmin kadın cinayetlerindeki fark ettirici yönünü vurguladı.

Ayrıca ünlü oyuncu, Bergen’in kişisel kaderinden, katilinin isimsiz canlandırılmasına ve İstanbul Sözleşmesi’ne kadar birçok konuda Arman’ın sorularını yanıtladı.