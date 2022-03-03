Bergen filminin galasında giydiği kıyafet, yaptırdığı saç ve Erik Dalı türküsü ile göbek atması sosyal medyada çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, eleştirilere yanıt verdi.

Güzel oyuncu, Bergen filminin galasında giydiği kıyafet, saç stili ve Erik Dalı türküsü ile göbek atmasından dolayı sosyal medyada adeta linç edildi.

Gelen eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, “Noldu ya, hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyodu” ifadelerini kullandı.

Bir açıklama da instagram hesabından yapan Farah Zeynep Abdullah, “hakkımda yapılan baştan sona doğru ilk magazin haberi” dedi.