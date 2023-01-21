Son olarak ‘Bergen’ filmindeki başarısıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı bir tweet dikkat çekti. Ünlü oyuncunun, Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı ‘Adım Farah’ dizisinden gelen teklifi reddettiği iddia edilmişti.

Yapımcı, Abdullah yerine Özdemir ile anlaşmaya varmıştı. Daha sonra ise Farah Zeynep Abdullah’ın, “Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?” dediği konuşulmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, kendi adının dizinin ismi olarak belirlenmesine sosyal medyada tepki gösterdi. Ünlü isim, paylaşımında “Benim adım Farah araştırmanızı öneririm” ifadelerine yer verdi.

benim adım farah araştırmanızı öneririm — fafazey (@fzaofficial) January 21, 2023