Farah Zeynep Abdullah önceki gün tüm Türkiye’de gösterime giren Bergen filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırılmasına yanıt verdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın duyurduğu, “Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Kozan’da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti” ifadeleri sonrası filmin gösterimden kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

“Öyle uygun görüldü”

Konuya ilişkin Candaş Tolga Işık Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı aradığını ve “1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?” diye sordum. “Öyle uygun görüldü” dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi” demişti.

“IQ’unuzun Kaç”

Farah Zeynep Abdullah ise Twitter hesabından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı etiketleyerek onediyor.com sitesinde yayınlanan “IQ Testi: IQ’unuzun Kaç Olduğunu Merak Ettiniz mi?” sayfasına yönlendirdi.