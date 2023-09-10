Ünlü yazar Murathan Mungan, sinema dünyasının efsane ismi Yılmaz Güney‘i ölüm yıl dönümünde andı. Mungan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise Güney’in sözlerini alıntılayarak “Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim” yorumu yaptı. Ünlü oyuncunun sözlerini destekleyenler de oldu, eleştirenler de.

sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim — fafazey (@fzaofficial) September 9, 2023

Yılmaz Güney’in, 1966’da ‘Eşrefpaşalı’ adlı filminin çekimleri sırasında eski eşi Nebahat Çehre’nin kafasına bardak koyup, 20 metre uzaklıktan gerçek silahla ateş ettiği ve Çehre’yi arabayla ezdiği o dönemde çokça konuşulmuştu.