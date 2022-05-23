Adana’ın Kozan ilçesinde yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen’in hayatını konu alan Bergen filmi vizyına girdiği dönem Kozan ilçesinde yayını yasaklanmış bunun üzerine Farah Zeynep Aptullah’ın açıklama yapan belediye başkanının açıklamasına IQ testi alıntılayarak verdiği cevap gündem olmuştu

100 bin liralık dava

Bunun üzerine Kozan belediye başkanından yeni haber geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın IQ testli paylaşımına, “Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?” diyen Başkan Kazım Özgan oyuncu hakkında ‘hakaret’ suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını ifade etti.