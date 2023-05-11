‘Aşk-ı Memnu’nun beyazperdeye uyarlanacak olan projesinde ‘Bihter’ karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak ünlü ismin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, komedyen Yavuz Günal ile yeni bir ilişkiye başladı. Farah Zeynep Abdullah’ın, Günal’ı yakın arkadaşlarıyla tanıştırdığı söyleniyor.