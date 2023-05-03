Başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın yer aldığı, 2008 yılında yayınlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin ‘Bihter’ adlı sinema filmi uyarlamasının çekimleri tamamlandı.

1 Mayıs gününde çekimlerin bittiği öğrenilen filmin başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum paylaşıyor. Yapımın yönetmenleri Caner Alper ile Mehmet Bianay, sosoyal medya hesabından yayınladıkları fotoğrafa “Yol arkadaşımız Farah Zeynep Abdullah ile 2. uzun metraj filmimizi bitirdik” notunu düştü.

Projede Behlül karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, çekimlerin tamamlandığını ise bu paylaşımda duyurdu: