Fahriye Evcen’in Servet Değerindeki Çantası!

Türkiye’de çok konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ile alışveriş merkezinde gezerlerken görüntülendiler. Ünlü çift, sorulan soruları cevaplamadan gözden kayboldu. Fahriye Evcen‘in giydikleri dikkat çekti.

Günlük tarzıyla dikkat çeken Evcen, açık renk pantolon ve kazakla yaptığı kombinini yine aynı renklerde bir çanta ile tamamladı.

Sadece Çanta 36.200 TL

Gece kıyafetleri ve gündelik kıyafetleriyle konuşulan Evcen‘in bu sefer çantası gündemde yer aldı. Prada marka çantanın fiyatı, duyanları şok etti. Çanta Prada adlı markaya ait olup, ülkemizdeki fiyatının 36.200 TL olduğu öğrenildi.