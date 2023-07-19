Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi zaman zaman Instagram sayfalarından paylaştıkları gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor. Geçtiğimiz günlerde tatilde olan Fahriye Evcen, son olarak paylaştığı bikinili kareleriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

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Ailesiyle birlikte tatile devam eden Fahriye Evcen’in doğum kilolarından kısa sürede kurtulması gözlerden kaçmadı. Şimdi ise Fahriye Evcen oğlu Karan ile araba çekildiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fahriye Evcen’in paylaştığı kare kısa sürede takipçileri tarafından etkileşim aldı.