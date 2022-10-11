‘Çalıkuşu’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2017 yılında aşklarını nikah masasına taşımıştı. 2019 yılında ilk oğulları Karan’ı kucaklarına alan ünlü çift, şimdiler de ise ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Fahriye Evcen bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı.

Yeniden annelik duygusunu tadacak olan güzel oyuncu, hamileliğinin 5. ayını sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlarla gösterdi.

Birçok beğeni ve yorum alan Fahriye Evcen’in bu fotoğrafına, eşi Burak Özçivit’te kayıtsız kalmadı ve kalp emojisiyle yorum yaptı.