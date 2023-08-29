Ekranların aranılan yüzlerinden olan Fahriye Evcen, yaz ayının başında eşi Burak Özçivit’in Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasından sonra Bodrum’a gitti. Tekne tatili tercih eden ünlü çiftten Fahriye Evcen, tatil karelerini sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi.

Kuruluş Osman dizisinin sete çıkacak olmasıyla birlikte Burak Özçivit İstanbul’a döndü. Evcen ise çocukları ile tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından arkadaşları ile çekildiği kareleri yayınlayan güzel oyuncu, kız kıza yemek yedi.

Beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Evcen, fit görünümü ve güzelliği ile herkesi kendine yeniden hayran bıraktı.