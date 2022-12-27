Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Haziran 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit‘le hayatını birleştirmişti. Karan ismini verdikleri bir çocuk sahibi olan çift şu günlerde ikinci çocuklarını bekliyorlar.

Evcen, sosyal medya hesabından “Kavuşmaya az kaldı” notuyla bebek heyecanını sevenleriyle paylaştı. Fahriye Evcen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Burak Özçivit ise eşinin paylaşımının hemen ardından fotoğrafları kendi hesabından “Su gibi” notuyla paylaştı. Sevilen çift sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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