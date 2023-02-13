Fahriye Evcen, ülkemizde meydana gelen depremlere destek olmak için eşi Burak Özçivit ile yardım için yayınlarına katılırken kendisi de bağışta bulundu. Yardım için elinden geleni yapmaya çalışan ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Adıyaman’da enkaz altında kalan annesini arayan minik Barış’ın fotoğrafını paylaşan Evcen, ‘Seni o küçük ellerinden öperim çocuk… Dilerim ki anneciğin bulunur, çünkü tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak. Bu binaları yaparken umarım bu görüntüler gözünüzden de vicdanınızdan da silinmez…’ notunu yazdı.

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