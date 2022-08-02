Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatillerinden eğlenceli kareleri paylaşan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde gazetecilere röportaj vermeden uzaklaşan Evcen’in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı

Şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşayan ve yaklaşık 3.5 aylık hamile olan Evcen, 3 yaşındaki oğlu Karan’ın da belirtileri sonucunda apar topar Bodrum’da özel bir hastaneye giderek test yaptıran ünlü oyuncunun da testi pozitif çıktı.

Evcen ve Karan’ın kötü haberinin ardından, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

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