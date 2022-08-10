9 yıl önce “Çalıkuşu” dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan ve aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, haklarında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

İddialara göre; Fahriye Evcen, kayınvalidesi ile tartıştı. Burak Özçivit ile arası açılan Evcen evi terk etti. Bu haberi gören Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, iddialar karşısında sessiz kalmadı. Çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafta, “Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler” açıklamasını yazdı.

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