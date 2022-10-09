2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, önceki günlerde Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Özçivit, “Bugün tatildi. Fahriye ile dışarı çıkalım dedik. Uzun zaman sonra geziyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Çok vaktim olmuyor. Bir günlük boşluğu da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu ise gazetecilerin “Bu durumdan memnun musunuz?” sorusu üzerine, “Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol… Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız” dedi.

37 yaşındaki ünlü oyuncu, “Burak Bey süper baba olma yolunda ilerliyor!” yorumuna gülümseyerek, “Evet, gerçekten öyle. Sağ olsun” dedi.