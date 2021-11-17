Fahriye Evcen ‘ULUYUNCA’ olanlar oldu

Fahriye Evcen‘in rol aldığı TRT 1‘in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu‘da uluduğu sahne, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinde kısa bir zamanda çok sayıda paylaşım alan bu video için “Ocak dışısın böyle uluma mı olur?” şeklinde eğlenceli yorumlar yapıldı.

Fahriye Evcen’in uluduğu sahne;



TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen’in ‘kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu’ sahne sosyal medyada eğlence konusu oldu.

Sosyal medyada dalga konusu haline gelen uluma sahnesinin izlenmesi dizinin önüne geçti. Fahriye Evcen’in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.







İşte o komik yorumlardan bazıları;