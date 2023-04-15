Geçtiğimiz gün Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin büyük oğlu Karan’ın 4. yaş günüydü. Çift, örümcek adam temalı bir parti düzenleyerek bu özel günü kutladı. Fahriye Evcen, oğlunun doğum günü partisinden peş peşe fotoğraflar paylaştı ve yayınladığı bir karede minik oğlu Kerem’i kucağına aldığı bir pozu da paylaştı.

Bebeğinin yüzünü beyaz kalp emojisiyle kapattığı fotoğraflarına “4 yaşın kutlu olsun kalbim notunu düşen Fahriye Evcen’e, takipçilerinden “Allah’ım Kerem’in yanakları”, “Maşallah bu güzel aileye” ve “İyi ki doğdun Karan” gibi yorumlar geldi.

Burak Özçivit de o eşinin paylaşımına “Aşk Adam 1. İyi ki doğdun oğlum. 4 yaş…” mesajıyla kendi hesabından yayınladı.