Fahriye Evcen o iddialara yanıt verdi

4 yıl sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle setlere dönen Fahriye Evcen, dizinin ilk bölümünün gösterimine katıldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ‘Akça Hatun’ karakteriyle ekranlara dönen Fahri Evcen, dün katıldığı gösterimde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fahriye Evcen yeni dizisi için heyecanlı olduğunu söylerken, eşi Burak Özçivit ile boşanacakları yönündeki haberler hakkında da konuştu. Evcen, çıkan iddialar hakkında, “Yalanlama değil açıkçası. Can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok” dedi.

Fahriye Evcen, ayrıca dün paylaştığı fotoğraflarla da iddiaları yalanlamıştı.

İşte o fotoğraflar: