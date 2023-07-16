İki çocuk annesi Fahriye Evcen tatilin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu tekne pozlarına yenilerini ekledi.Tekne güzeli Fahriye! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Fahriye Evcen duru güzelliğiyle mest etti!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem’le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen’den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü’nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi.

Tekne güzeli Fahriye! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Fahriye Evcen duru güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in şort tişört tarzına beğeni yağdı.