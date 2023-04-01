Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Spor tarzları ile dikkat çeken ikili, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Oyuncu çift, “Birkaç gündür dışarıdayız. Artık eve gidelim, çocukları görelim. Bizi bekliyorlar” diyerek, araçlarına doğru yürüdü.

Evcen, iş hayatı ve çocukları ile ilgili “Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim” dedi. Özçivit ve Evcen çifti sonrasında araçlarına binerek oradan uzaklaştı.