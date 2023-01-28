Tiyatro oyuncusu olan babası Sönmez Atasoy’un ölümünden sonra Amerika’ya taşınan Fadik Sevin Atasoy, “New York’da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye’ye geri döndü, ben orada Los Angeles’da Michelle Danner’dan oyunculuk bursu kazandım. Onun sınava benzer bir şeyi vardı, isim öğrenmeden, ne yaptığını öğrenmeden çıkıp karşısında oynuyorsun. ‘Sen kimsin, kal, ben sana bursunu veriyorum’ dedi. Ama kalacak yer yok, arabam yok” şeklinde konuştu.

47 yaşındaki başarılı oyuncu, “Türkiye’ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, onun bursuyla okudum. Kenan ‘Benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler’ dedi. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim” ifadelerini kullandı.