Önceki gün Nişantaşı’nda sarışın bir erkek arkadaşıyla kol kola yürüyerek yabancı dilde bir şeyler anlatan Fadik Sevin Atasoy, kameraları fark edince kısa süreli panik yaşadı. Başarılı oyuncu, gazetecilerin kendisiyle ilgili bilgi almak istediği arkadaşıyla birlikte hızla en yakındaki büfeye girdi.

Bir süre büfede kalan ikiliden dışarıya çıkan Atasoy’un, arkadaşına el ve kol hareketleriyle yaşanan olayı anlatmaya çalışması ise dikkat çekti. Yanındaki arkadaşının kim olduğu ve ilişki durumu ile ilgili bilgi vermekten kaçınan 46 yaşındaki ünlü isim, basın mensuplarının soru sorma konusundaki ısrarı üzerine, eliyle ağzına fermuar çekme hareketini yaptı.