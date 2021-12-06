Facebook Hong Kong , Your Profile, Your Home (Profiliniz, Eviniz) kampanyasını tanıtan ,bölgedeki ilk pop-up mağazasını açtı. Facebook , pop-up mağaza lansmanının, tüketicileri çevrimiçi gizlilik ve güvenliklerini korurken Facebook uygulamasını kullanarak deneyimlerini nasıl kişiselleştirecekleri konusunda kişileri eğitmeyi amaçladığını söylendi.

Marka, Pop-up etkinliğine ev sahipliği yapmak için Central, Preface Coffee & Wine’daki Yiyecek ve İçecek ve yaşam tarzı konsept alanını devraldı. Yerel ünlü Alfred Hui , ayarların ne kadar özelleştirilebilir olduğunu göstermek için başlangıç etkinliğine katıldı. Mağazada ziyaretçiler ayrıca dijital deneyim aracılığıyla uygulamanın gizlilik kontrolü ve ayarları hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

‘Mükemmel bir ev yapan nedir?’ sloganıyla mağaza , Alfred Hui’nin bir avatarıyla fotoğraf çekme de dahil olmak üzere, Preface Coding tarafından geliştirilen etkileşimli AR filtreleriyle instagram’a atılabilir alanlara da ev sahipliği yapıyor . Her günün ilk 10 kazananı Alfred Hui’nin imzalı hediyesini alacak. Facebook Hong Kong pop-up mağazasının 7 Aralık 2021’de açılması planlanıyor.