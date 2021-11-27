Facebook canlı yayın nasıl yapılır? En bilinen ve yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biridir. Söz konusu sistem, milyonlarca üyeye sahip olan büyük bir sosyal ağdır. Her geçen gün yeni bir özelliğin eklendiği facebook, bu kapsamda gelişimini sürdürmektedir. Facebook canlı yayın özelliği de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken özelliklerden biridir. Bu özelliği ile facebook, kullanıcılarına kişisel bir yayın mecrası yarattı.

Facebook canlı yayın özelliği ile kullanıcı, anlık olarak canlı video paylaşımında bulunabilir. Kullanıcılar da sizin yayınladığınız canlı yayını anlık olarak izleyebilirler. PC ve android cihazlarda canlı yayının yapılması için bir kısım hususların bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda aşağıdaki hususları bilerek en doğru ve sağlıklı cvanlı yayını yapabilirsiniz.

Mobil Cihazlarda Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Günümüzde insanlar en fazla mobil cihazları kullanarak sosyal medyaya girerler. Facebook canlı yayın için de en çok tercih edilen cihaz, mobil cihazlardır. Son derece basit bir şekilde canlı yayının başlatılacağı mobil uygulamaların kullanımı da çok pratiktir. Mobil cihazdan canlı yayın yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle facebook uygulamasının bulunduğu IOS ya da android cihazınızı açın. Uygulamaya sahip değilseniz google playstore ya da apple storedan kolayca indirebilirsiniz.

Facebook’a kendi kullanıcı adınız ve şifre ile girdikten sonra ekranın üst kısmında “canlı” yazan bölüme tıklayın.

Bu aşamadan itibaren ekran talimatlarını izleyerek Facebook canlı yayın ı başlatabilirsiniz.

ı başlatabilirsiniz. Eğer bu işi ilk defa yapıyorsanız uygulama sizden, mikrofon ve kameraya erişim yetkisi isteyecektir. Bu izni verdiğiniz zaman sorunsuz şekilde yayının yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Facebook canlı yayın ayarları bölümünden bir kısım ayarlamalar yaparak istediğiniz özelliklerde canlı yayın yapabilirsiniz.

ayarları bölümünden bir kısım ayarlamalar yaparak istediğiniz özelliklerde canlı yayın yapabilirsiniz. Ayarlardan, canlı yayını kimin takip edebileceğini belirleyebilirsiniz. Bu bölümden “herkes” bölümünü tercih edebileceğiniz gibi “kime” bölümünden yayını görmesini istediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz.

Ekranın sol üst kısmında bulunan kamera simgesine tıklayarak ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun yanında kameranın flaş butonuna basarak daha net şekilde video yayını gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook canlı yayınını çok daha eğlenceli hale getirmek için alt kısımda yer alan maskelerden birini tercih edebilirsiniz. Bu da yayınınıza farklı bir hava katmanızı sağlayacaktır.

Masaüstü Bilgisayarlarda Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Masaüstü bilgisayarlardan canlı yayın yapmak da son derece pratiktir. Bunun için de aşağıdaki aşamaları sırayla uygulamanız etmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle internet tarayıcınızın güncel olduğundan emin olmalısınız.

İnternet tarayıcınızdan facebook sayfasına girip kendi kullanıcı ve şifrenizle hesabınıza erişin.

Açılan pencerenin üst kısmında “canlı video” bölümü bulunur.

Yine PC yayınından da canlı yayına kimlerin katılabileceğini belirleyebilirsiniz.

Gerekli ayarları yaptıktan sonra “canlı yayına geç” seçeneğini tıklayarak yayının başlamasını sağlayabilirsiniz.

Tüm cihazlardan Facebook canlı yayınını başlatmak çok kolaydır. Siz de kendiniz için uygun olduğunu düşündüğünüz cihazdan bu yayını başlatabilirsiniz.