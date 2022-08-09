‘Fantastik Canavarlar’ ve DC’nin bazı filmlerinde başrol oynayan Ezra Miller, hakkında yapılan hırsızlık suçlamasıyla gündeme oturdu. Daha önce İzlanda’da bir kadını boğmakla suçlanan ünlü oyuncu ile ilgili polis memurları tarafından ihbar yapıldı.

Kayıtları inceleyen polis karakolunun, Miller’ı ağır hırsızlıkla suçlamaya yetecek kadar kanıta sahip olduğunu duyurdu. 7 Ağustos günü polise teslim olan ünlü oyuncu, 28 Eylül’de Vermont Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.