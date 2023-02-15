Kahramanmaraş merkezli olup 10 ili de yıkıma uğratan depremler sonrasında tüm vatandaşların birlik ve destek bu günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ünlü rap şarkıcısı Ezhel ise Almanya’da yapılacak olan yardım konserini duyurdu.

“Depremzedeler için hep beraberiz”

Rapçi Ezhel, sosyal medya hesabından Almanya’da yapılacak olan yardım konserini duyurdu. Ezhel, “Depremzedeler için hep beraberiz” diyerek konserde yer alacak şarkıcıları paylaştı.

Gelir doğrudan bağışlanacak

Alman Hip Hop piyasasından birçok yıldızın sahne alacağı konserde KC Rebell, Summer Cem, Veysel, Samra, Kool Savas, Ramo ve Ezhel gibi isimler yer alıyor. Konserden elde edilen gelirin doğrudan bağış hesabına aktarılacağı açıklandı. 16 Şubat günü Berlin’de gerçekleşecek konsere gidemeyenlerin de katılabilmesi için canlı yayın yapılacağı duyuruldu.

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