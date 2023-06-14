Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde pek çok ünlü ismin katılımıyla birlikte, Buray ve yeni sevgilisi Ezgi Şenler de yer aldı. İkilinin kırmızı halıda el ele poz vermeleri, daha önce çıkan aşk haberlerini doğrular nitelikteydi.

Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, basın mensuplarının aşkla ilgili sorularına yanıt verdiler. Ezgi Şenler ve Buray, “Bir süredir beraberiz. İlk kez burada bizi birlikte görüyorsunuz. Her şey yolunda ve güzel gidiyor. Detaylara çok girmeye gerek yok, her şeyin iyi olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde açıklamada bulundular.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatırken, ‘Beni Affet’ şarkısını Buray’ı etiketleyerek paylaştığını ve aslında aşklarının o zaman başladığını ifade etti. Ayrıca Buray ve Ezgi Şenler, ödül töreninde çekilen romantik bir pozlarını Instagram’da kalp emojisiyle paylaşarak, aşklarını gözler önünde serdi.