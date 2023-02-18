Aracıyla trafikte ilerlerken Hatay plakalı bir araç görüp, selam veren ünlü oyuncu Ezgi Şenler, yaşadıklarını Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şenler, “Bugün kırmızı ışıkta 31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp ‘Geçmiş olsun’ dedim. Amca teşekkür ettikten sonra ‘Artık evimiz yok, Ankara’ya geldik’ dedi. ‘Hoş geldiniz’ dedim. Başımızın üstünde yeriniz var. Kalbim hâlâ acıyor. Beraber iyileşeceğiz. Biz buradayız” ifadelerini kullandı.

Bugün kırmızı ışıkta 31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp geçmiş olsun dedim. Amca teşekkür ettikten sonra “artık evimiz yok” Ankaraya geldik dedi. Hoş geldiniz dedim… Başımızın üstünde yeriniz var… kalbim hala acıyo. Beraber iyileşicez 🙏🏻❤️

biz burdayız 🇹🇷❤️ — Ezgi Şenler (@ezgisnlr) February 17, 2023

30 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının “Keşke davet edip, misafir etseydiniz. Kalp acısına çok fayda ederdi” yorumu üzerine, “Çok istedim ama yeşil yandı. Hatta numaramı küçük kartlara yazıp, arabaya koymayı planlıyorum. Gördüğümde vermek ‘Biz buradayız’ demek için” dedi.