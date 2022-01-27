Gazeteci Ayşe Arman, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan oyuncu Ezgi Mola’ya destek çıktı.

Suçlanan Kemal K.’ya verilen iki ay uzaklaştırma kararına da tepki gösteren Ayşe Arman, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Ezgi Mola’nın, yani kadınların, gece-gündüz demeden sokaklarda rahat rahat dolaşabilmesi için Kemal Kahraman denen bu tacizci adama, 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesi yetersiz!!! Bu bariz ortada… Peki kardeşim, niye başka bir şey yapılamıyor? Neden bu suçun daha ağır bir yaptırımı olamıyor?

Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler! Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez, kimse bizim özgürce yaşama hakkımızı elimizden alamaz.”