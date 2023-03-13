Üç köpek sahibi Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda Kuki adlı köpeğini kaybetmişti. Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan Mola, geçtiğimiz günlerde yeni bir dost edindi. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yardım çalışmalarında da yer alan Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan ‘Zeus’ adlı köpeği sahiplendi.

Yeni dostu Zeus’la sosyal medya hesabından “Zeus, Kahramanmaraş’tan geldi. Sahiplerinden bana emanet” notuyla paylaşım yapan Ezgi Mola‘ya birçok ünlü isim de yorum yaparak destek oldu.

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