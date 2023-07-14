Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Enis Arıkan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlerine organize ettikleri törenle nikah masasına oturan Mola ve Aksakallı çifti için cinsiyet partisi düzenledi. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan çiftin bir erkek bebeği olacak.

Parti sonrası Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu Enis Arıkan “Tabi ki de partiyi ben organize ettim. 2 gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazlardı. Ben hırsımdan yaptım tabi” dedi.

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