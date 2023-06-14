Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Bebek’te görüntülendi. 8 Mayıs’ta dünya evine giren çift, hamilelik haberini duyurduktan sonra basın mensuplarıyla sohbet etti. Anne olmaya hazırlanan Ezgi Mola, konuyla ilgili, “Her şey bildiğiniz gibi. Konuşup da sizin inanmadığınız gibi… Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur” dedi ve eşi Mustafa Aksakallı, karnını tutarak ona destek verdi.

Ezgi Mola, espri yaparak, “Allah seni kahretmesin Mustafa. İnsan bunu da yapmaz yani. Ben utanıyorum, bu böyle şeyler yapıyor. Şu anda anlamıyorum, biraz daha değişime uğrayınca anlayacağım sanırım” şeklinde konuştu ve kahkaha attı.

Gazetecilerin “Bebeğiniz için isim düşündünüz mü?” sorusuna Mustafa Aksakallı, “Mustafa” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ezgi Mola da, “Mustafa, sen bugün ne yapıyorsun böyle? Eve gidince konuşacağım ben seninle” diyerek herkesi güldürdü.

Ezgi Mola’nın köfte aşermesi ise dikkat çekti. Mola, restoranda yiyemediği yemekleri paket yaparak israfa karşı olduğunu ve daha sonra evde ısıtarak yediğini açıkladı.