Dört yıldır Mustafa Aksakallı ile birlikte olan Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı almıştı. İkili 8 Mayıs’ta sade bir tören yaparak evlenmişti. Aile ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde 14 kişi yer almıştı. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Enis Arıkan yapmıştı.

Başarılı oyucu, Levent’teki menajerlik ofisine girerken soruları yanıtladı. Mola, “Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin” diyen oyuncu, hamileliğin başında olduğunu ve cinsiyeti henüz bilmediğini söyledi. Ailelerinin hamilelik müjdesini bildiğini ve eşinin çok mutlu olduğunu belirten Mola, “Arkadaşlarımız da sizin sayenizde öğrenecek” dedi.

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebek beklediği iddia edilmiş ancak Aksakallı iddiayı yalanlayarak “Zamanı gelince” demişti.