Ezgi Mola’dan “Bacağı asansöre sıkıştı” iddialarına yanıt geldi

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola’nın, bir asansör kazası yaşayıp bacağının koptuğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Herkesin konuşmaya başladığı bu olayın, doğru olup olmadığı tartışılırken, Ezgi Mola’dan hızlı bir şekilde açıklama geldi.

Güzel oyuncu, yaşadığı iddia edilen olayın doğru olmadığını, kendisinin iyi olduğunu sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurdu:

“Berbat haberlere inanmayın Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın, bilmeyen de bakmasın. Sanıyorum ki birileri gündem değiştirme derdinde. Gündem öyle değişmez ama! Biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah! Hep birlikte!”