Ülkemizde meydana gelen büyük depremlerin ardından Ahbap Derneği’nin deprem bölgesine çadır göndermek için Kızılay’dan satın almasının ardından gözler Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a çevrildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve birçok tepkiyle karşılaşan Kerem Kınık’a bir tepkide oyuncu 39 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Mola‘dan geldi.

Ezgi Mola, Instagram hesabının hikayeler bölümünden, “Allah’ım sen koru Yarabbim. Düşünsene öğretmenin çıkıyor yıllar sonra ‘Utanıyorum ondan’ diyor. Herkese neler söylüyor ve sen lafı döndürmeye çalıştıkça sıvıyorsun. Onur, erdem, haysiyet insanın fıtratında ya var ya yok di mi? Yarın ailemin, komşumun, esnafın yüzüne nasıl bakarım diye bin kere ö*ürdüm kesin! Sen düşünmüyorsun demek ki. Yapı meselesi.” ifadelerini kullandı.

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