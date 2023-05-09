Oyuncu Ezgi Mola, uzun zamandır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturdu.

Çift, dün akşam Beşiktaş’taki bir otelde aile içinde gerçekleşen sade törenle evlendi. Ezgi Mola’nın nikah şahidi yakın dostu Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı’nın şahidi ise Sinan Engin oldu.

2020’de sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi alan oyuncu, sosyal medya üzerinden katıldığı bir program esnasında elini yüzüne götürünce yüzüğü ortaya çıkmıştı.

Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” demişti.

Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti. İşte Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın nikah töreninden kareler: