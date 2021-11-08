Ezgi Mola ev halinden fotoğraflar paylaştı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nda ‘Safiye’ karakterini canlandıran Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan “Bacağı asansöre sıkış!” iddialarıyla gündeme gelmişti. Söylentinin çıkmasından hemen sonra yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mola, hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, son olarak örgülü saçlarıyla evinde çektiği pozları takipçileriyle paylaştı. Mola, turuncu terliği ve sempatik tavırlarıyla sevenlerinin beğenisini topladı.