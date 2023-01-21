Başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Divan Kuruçeşmede’deki bir partiye katıldı. Spor ve sanat camiasından pek çok kişinin katıldığı davette Mola, “Koşturmacam devam ediyor, çalışıyorum. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin annesi Jale Erkan, geçirdiği yüz felci sonrasında göz kaldırma ameliyatı olmuş, operasyonun ardından ise yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını söyleyerek, ameliyatı yapan doktora 160 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Konu hakkında kendisine soru yöneltilen Ezgi Mola, “Dava devam ediyor. Bir şey söylemek olmaz şimdi. Dava sonuçlandı gibi haberler çıktı ama yok öyle bir şey. Çünkü kesinleşen bir durum yok daha” yanıtını verdi.